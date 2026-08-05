La UNAM de México pasa del polémico examen en línea a nueva prueba de control presencial

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Ciudad de México, 4 ago (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor casa de estudios del país y América Latina, anunció las fechas y sedes para la aplicación de su examen presencial de control para revisar su polémico primer proceso de admisión a licenciatura en línea, tras denuncias sobre presuntas irregularidades y uso de inteligencia artificial (IA) durante la prueba.

La nueva evaluación de control estará disponible para las personas que presentaron la prueba original este año y a los que obtuvieron en este examen un número igual o superior al menor de los aciertos mínimos requeridos entre 2021 y 2026.

Estas son las claves detrás de una de las mayores polémicas de la llamada ‘Máxima casa de estudios’ del país.

1. Resultados de la prueba en línea

Entre mayo y junio de este año, la UNAM convocó por primera vez en su historia un examen de admisión al grado de licenciatura de manera remota, un formato que contó con el servicio tecnológico de la empresa mexicana Territorium Life y facilitó el concurso a más de 158.000 aspirantes.

Este servicio utilizó IA como apoyo para vigilar el proceso de aplicación del examen junto con supervisión humana.

En julio la institución hizo públicos los resultados en los que casi 22.000 personas fueron admitidas y 2 % de las evaluaciones fueron canceladas por irregularidades.

2. Revuelo en redes sociales

Lo anterior desató sospechas y acusaciones a los aspirantes de haber hecho trampa con IA, comprando las respuestas o mediante la suplantación de identidad.

Incluso en redes sociales analistas de datos cuestionaron los «buenos resultados» de la prueba frente al bajo nivel de aceptación de años anteriores.

3. Suspensión de inscripciones

En medio de la polémica -que alcanzó el debate internacional- la UNAM decidió suspender temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso y conformó un grupo de 16 expertos, cuyo objetivo sería la resolución de la controversia.

Fue así como determinó que los aspirantes con puntajes considerados atípicos repitieran el examen de admisión, como parte de una revisión del proceso de selección, con el argumento de garantizar la certeza y la equidad.

4. Examen de control

El nuevo «examen de control» alcanzará a unas 58.000 personas, cerca de un tercio de los más de 158.000 aspirantes.

La resolución ha tenido un sabor agridulce para algunos grupos de estudiantes que denuncian presuntas fallas en la plataforma de aplicación del examen, mientras que otros aseguran que su prueba fue cancelada sin conocer su puntaje ni tener la posibilidad de volver a presentarla.

Además decenas de jóvenes se han manifestado en contra de dicha evaluación, al tiempo que demandaron transparencia sobre la nueva aplicación presencial.

5. Fecha definida

La UNAM publicó este martes la fecha para el examen de control presencial y e llevará a cabo entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 en cuatro sedes: León, Guanajuato (centro, 12 y 13 de agosto); Oaxaca, Oaxaca (sur, 13 de agosto); Tijuana, Baja California (norte, 15 y 16 de agosto) y Ciudad de México (centro 17, 18 y 19 de agosto).

Ante posibles inconformidades, la universidad ofreció a los postulantes una sección de dudas y aclaraciones, sin ofrecer más detalles sobre las irregularidades del caso o de las inconformidades presentadas por los aspirantes. EFE

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