La UNAM de México y el CSIC de España firman convenio general de colaboración

Ciudad de México, 9 sep (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), la mayor institución pública española dedicada a esta disciplina, firmaron un convenio general de colaboración entre ambas instituciones, informó este martes la institución mexicana.

Tras ello, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, aseguró que la investigación científica sigue siendo un «poderoso medio de transformación económica y social del mundo», y un excelente mecanismo para acercar más a pueblos hermanos como lo son México y España.

Acompañado por Eloísa del Pino Matute, titular del CSIC, Lomelí señaló que «ante las actuales circunstancias del mundo es fundamental refrendar el apoyo a las ciencias, las humanidades, a la investigación, e insistir en la importancia de que los gobiernos tomen decisiones con base en evidencias científicas».

Recordó que la UNAM tiene una larga historia de colaboraciones con España, la cual es susceptible de ampliarse en múltiples campos del conocimiento, y manifestó su interés «por extender la vinculación con diversas instituciones académicas españolas».

Apuntó que espera que «no solo sea con centros e institutos de investigación de esta casa de estudios, sino también con facultades y escuelas que realizan investigación».

En su turno, Eloísa del Pino recordó que la institución que preside es el principal organismo de investigación en España, y ahora está intentando recuperar y fortalecer la actividad internacional.

En América Latina, expuso, colabora «con 140 centros, y en particular con la UNAM se deben fortalecer las relaciones».

«Hay que establecer programas de intercambio y otro tipo de colaboraciones. Ustedes son nuestro socio natural y estamos encantados de poder avanzar en los convenios», dijo.

En tanto, la coordinadora de la Investigación Científica, María Soledad Funes Argüello, explicó que de 2010 a la fecha se han realizado 176 actividades de intercambio y movilidad entre la UNAM y el CSIC. La mayoría con el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, con el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada y el Centro de Ciencias Genómicas.

De acuerdo con el texto firmado, se implementarán actividades de docencia; investigación científica y tecnológica; difusión de la cultura e intercambio académico; proyectos de investigación ligados a los programas de posgrado; intercambio de estudiantes, investigadores y personal académico; diseño, organización e impartición de cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas de formación y actualización.

Asimismo, se realizará intercambio de información editorial, de acervo bibliográfico, material audiovisual y acceso a bancos de datos e información relacionada con los proyectos; edición y publicación de libros y memorias; así como coediciones, entre otros.

Por el CSIC también asistieron Francisco Javier Moreno Fuentes, vicepresidente de Relaciones Internacionales; Isabel Martínez Sierra, directora del Gabinete de Presidencia; Juan Vicente Pérez Hernández, consejero de Educación de la Embajada de España en México; y German Casal, personal científico destinado en México del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. EFE

