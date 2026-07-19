La Unesco abre en Corea del Sur un Comité para examinar patrimonios de 30 candidaturas

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Seúl, 19 jul (EFE).- La Unesco abrió este domingo en Corea del Sur la 48.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial, que evalúa treinta candidaturas de diferentes países entre ellas de España, Brasil, Grecia, Francia y Palestina, esta tratada con carácter de urgencia ante la amenaza de ocupación israelí.

«El Comité del Patrimonio Mundial dará vida a la convención durante los próximos 10 días, considerando nuevas nominaciones, examinando el estado de conservación y abordando retos crecientes como el cambio climático, la urbanización y los conflictos», dijo el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, en su discurso de apertura.

Entre las propuestas para la elección como Patrimonio Mundial en el evento que tiene lugar en la ciudad meridional surcoreana de Busan figura el sitio cultural de la Ribeira Sacra, en España, aunque su designación está rodeada de incertidumbre después de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) aconsejara no inscribirla por no ver ejemplo sobresaliente de un asentamiento humano tradicional y críticas a los criterios de integridad y autenticidad.

Por su parte Brasil tiene la aspiración de inscribir conjuntamente el Teatro Amazonas, en Manaos, y el Theatro da Paz, en Belém, dos símbolos del auge del caucho a finales del siglo XIX que combinaron arquitectura y materiales europeos con la identidad cultural amazónica.

La candidatura palestina de Sebastia, yacimiento arqueológico cuyos inicios se remontan a los siglos VIII y IX a.C., será tramitada con carácter de urgencia, en medio de una orden israelí de expropiación pese a estar en el territorio palestino de Cisjordania.

El monte Olimpo griego y su entorno también participan en la categoría mixta de sitio cultural y natural, en un evento que reúne en Busan a más de 3.000 participantes de 150 países.

El Comité de la UNESCO también examinará otras propuestas de sitios culturales, como las de Francia, que presenta las playas del desembarco de Normandía y las fortalezas medievales de Carcasona (siglos XIII-XIV)

Mientras tanto Finlandia propone trece obras de Alvar Aalto con el respaldo del Icomos.

También figuran en el listado de candidaturas teatros comunitarios italianos, fortalezas portuguesas y las antiguas capitales japonesas de Asuka y Fujiwara.

«(El patrimonio mundial) es un símbolo que une a la humanidad más allá de las fronteras y las generaciones, y es una base sólida que permite poner en práctica la paz y la cooperación entre los países», dijo el presidente surcoreano, Lee Jae-myung en la ceremonia llevada a cabo en el centro de convenciones BEXCO.

De este lunes al viernes se llevarán a cabo deliberaciones y evaluaciones sobre el estado de conservación de los sitios ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. En concreto, del 24 al 27 se abordarán las candidaturas, ampliaciones y reinscripciones, y del 27 al 29, asuntos institucionales, financieros y de procedimiento. EFE

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