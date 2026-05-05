La Unesco alerta de la disparidad geográfica en el acceso a la investigación cuántica

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París, 5 may (EFE).- Uno de cada tres investigadores en el mundo carece de acceso a instalaciones de investigación cuántica, una limitación que reduce significativamente su capacidad de generar impacto en ámbitos clave como la salud, la computación, la ciberseguridad o la modelización climática, según un informe publicado este martes por la Unesco.

Titulado ‘El momento cuántico: informe mundial, resultados del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas’, el documento advierte de profundas desigualdades geográficas en el acceso a estas tecnologías.

«La revolución cuántica no puede limitarse a unos pocos países que lideran el progreso mientras el resto del mundo queda al margen», afirmó en un comunicado el director general de la Unesco, Jaled Al Anani, quien instó a gobiernos, industria y comunidad científica a actuar con urgencia para garantizar un acceso equitativo a estas tecnologías.

En el último año, por ejemplo, Europa y América del Norte organizaron siete veces más eventos de ciencia cuántica por país que África, lo que refleja una marcada brecha entre el norte y el sur global, señala la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El informe subraya que la computación cuántica, que es capaz de procesar simultáneamente un enorme número de soluciones posibles, podría transformar sectores estratégicos, desde el desarrollo de nuevos fármacos hasta la mejora de la seguridad en las telecomunicaciones y las finanzas.

Sin embargo, la Unesco alerta de que, sin medidas coordinadas, estos avances podrían concentrarse en un reducido grupo de países, agravando las desigualdades existentes.

Basado en datos de más de 1.300 eventos en 83 países y una encuesta a casi 600 expertos, el informe revela que cerca de un tercio de la comunidad investigadora no dispone de infraestructuras cuánticas, mientras que dos tercios citan el elevado coste de los equipos como principal barrera.

Además, más de 150 países aún no cuentan con una estrategia nacional en este ámbito, pese a que la inversión global en tecnologías cuánticas alcanzó los 55.700 millones de dólares a mediados de 2025.

El estudio también pone de relieve una persistente brecha de género, ya que aunque las mujeres representan alrededor del 42% en etapas iniciales de la carrera investigadora, su presencia cae al 16 % entre el personal sénior y al 12 % en puestos de liderazgo.

Para abordar estas disparidades, la Unesco ha lanzado la Iniciativa Cuántica Global, un marco de cooperación internacional destinado a promover un desarrollo inclusivo y ético de estas tecnologías.

Entre las medidas en marcha figura un programa de acceso remoto que permite a investigadores del sur global utilizar infraestructuras avanzadas, como el sistema cuántico de IBM en Estados Unidos, sin necesidad de contar con instalaciones propias.

Según el organismo de la ONU, este modelo busca eliminar barreras estructurales y facilitar una participación más amplia en lo que considera una transformación tecnológica clave para el futuro. EFE

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