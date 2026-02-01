La UNESCO apoya a escuelas cubanas afectadas por el huracán Melissa

3 minutos

La Habana, 1 feb (EFE).- Equipos técnicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inician este domingo un recorrido por zonas del oriente de Cuba para realizar acciones de apoyo socioemocional y educativo a escuelas que fueron impactadas por el huracán Melissa.

Esa iniciativa, denominada «La Ruta Socioemocional II: Reconstruyendo la Esperanza», tendrá lugar hasta el 6 de febrero en comunidades de cinco municipios en Granma y Santiago de Cuba, y abarcará 36 escuelas con 7.000 estudiantes y 300 docentes, detalló una nota de la UNESCO.

El objetivo será brindar apoyo socioemocional a docentes y formación en aprendizaje con enfoque en resiliencia, sesiones de apoyo psicosocial para estudiantes y familias integradas a la jornada escolar, así como la entrega de materiales educativos y recreativos de aprendizaje para sostener la continuidad pedagógica.

También incluye actividades culturales con educadores y artistas locales para reconstruir vínculos y la vida escolar, y fondos semilla para proyectos escolares de aprendizaje y servicio comunitario liderados por jóvenes.

La respuesta se enfoca en la acción humanitaria, el fortalecimiento de capacidades y la recuperación para el desarrollo sostenible y la paz, y se sustenta en igualdad de género o liderazgo juvenil, explica el organismo.

«Los desastres, cada vez más frecuentes y de mayor escala, tienen un impacto profundo en las personas y en los sistemas educativos. En estos contextos, la educación se convierte en refugio: ofrece un sentido de normalidad y estabilidad, y dota a las comunidades con herramientas para prepararse y recuperarse», señaló la directora de la Oficina de la UNESCO en La Habana, Anne Lemaistre.

En su mensaje, la organización insta nuevamente a socios institucionales y de cooperación a potenciar la continuidad educativa en Cuba y reforzar la resiliencia escolar y comunitaria, para acelerar la rehabilitación de escuelas y el apoyo socioemocional a estudiantes y docentes.

El poderoso huracán Melissa tocó tierra el 29 de octubre en Cuba, donde azotó las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo y afectó a 3,5 millones de personas.

Datos preliminares del Ministerio de Educación de la isla indican que se vieron afectados 568.000 estudiantes y un 39 % de las escuelas (unas 2.000). Alrededor de la mitad de esas instalaciones han sido rehabilitadas y reabiertas, pero más de 1.000 aún requieren apoyo.

El huracán también dejó cuantiosos daños materiales -aunque sin víctimas mortales, según el Gobierno cubano- entre ellos 600 infraestructuras médicas estatales, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua. EFE

