La Unesco ayudará a los periodistas cubanos a recibir informaciones fiables si hay crisis

2 minutos

París, 13 nov (EFE).- La Unesco anunció este jueves una serie de medidas de soporte de urgencia a los países que sufrieron el paso del huracán Melissa por el Caribe, lo que incluye en el caso de Cuba ayuda a los periodistas para que puedan acceder a «informaciones fiables en contexto de crisis».

En un comunicado, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) precisó que esa ayuda se les aportará mediante «el refuerzo de una plataforma de verificación de los hechos para facilitar el acceso a informaciones fiables en contexto de crisis».

También se contempla para Cuba la formación de profesores en dar un sostén psicosocial a sus alumnos, la compra de material escolar y la adquisición de material para llegar a los sitios que son Patrimonio Mundial.

Cuba es el único país de los que recibirán ayuda de la Unesco para el que se contempla esa acción en dirección de los periodistas.

Para Jamaica, el más afectado por el paso de Melissa, los expertos de la Unesco se han desplegado para examinar los daños y gracias a las imágenes de satélite han evaluado la situación en 142 espacios culturales, lo que ha permitido establecer daños en seis de ellos.

La ayuda de urgencia de la organización allí va a centrarse en sustituir material pedagógico y equipamientos dañados en las aulas de los centros escolares, ofrecer una asistencia psicosocial para los enseñantes y estabilizar de forma urgente monumenos como la iglesia Saint John en Saint Elizabeth, duramente afectada por el huracán.

En Haití, la Unesco va a realizar una evaluación hidrogeológica de las capas freáticas que sirven para el aprovisionamiento de agua de centros escolares y de sus alrededores, y que resultaron contaminadas por las inundaciones.

Más allá de estas acciones para uno u otro país, la organización tiene intención de organizar formaciones regionales para reforzar las capacidades de prevención y de reducción de riesgos y para hacer frente a fenómenos climáticos extremos, que son cada vez más frecuentes.

En total, la Unesco ha comprometido 300.000 dólares para su programa de ayuda de urgencia.

Melissa, que atravesó el Caribe los últimos días de octubre, se ha considerado uno de los huracanes más severos de los que se tiene noticia en esa zona del Atlántico. EFE

ac/jgb