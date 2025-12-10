The Swiss voice in the world since 1935
La UNESCO declara patrimonio mundial el caftán marroquí tras el paso atrás de Argelia

Nueva Delhi, 10 dic (EFE).- El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO inscribió este miércoles el caftán de Marruecos en su Lista Representativa, poniendo fin a una hora de tensión diplomática después de que la delegación de Argelia accediera a la retirada de todas sus enmiendas contra la candidatura.

El desenlace se produjo tras un intenso debate en el que una amplia mayoría de países cerró filas con la posición marroquí y el dictamen técnico de los evaluadores. Ante el aislamiento en la sala y la presión de las intervenciones a favor de Rabat, la representación argelina optó por desistir de su intento de modificar el expediente para incluir referencias a la herencia compartida. EFE

