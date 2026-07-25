La Unesco declara Patrimonio Mundial la reserva marina de Áqaba, en Jordania

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Tokio, 25 jul (EFE).- La Unesco decidió este sábado declarar la reserva marina de Áqaba, en Jordania y en el extremo norte del mar Rojo, Patrimonio Mundial, al albergar un ecosistema de arrecifes de coral con alta biodiversidad, incluidas especies en peligro de extinción.

La declaración, aprobada en la asamblea anual que se celebra en la ciudad surcoreana de Busán, reconoce que esta reserva, que destaca por sus corales termorresistentes, alberga alrededor del 61 % de todas las especies de coral duro endémicas del mar Rojo y más de 80 especies de peces endémicas de la zona.

«Esta inscripción es un hito histórico para nosotros. Es la primera propiedad de Jordania inscrita bajo la categoría de Patrimonio Mundial Natural y refleja el destacado valor universal de uno de los notables ecosistemas de arrecifes de coral», declaró la delegación jordana.

Durante su intervención, aseguró que Jordania mantiene un «firme compromiso» con la conservación y salvaguardia del Patrimonio Mundial y del «valor universal excepcional» de la reserva marina de Áqaba, reconociendo que la protección de los ecosistemas marinos compartidos depende de una colaboración que «trasciende fronteras».

El parque marino de Áqaba se estableció en 1977, pero no fue hasta 2020 cuando fue reclasificado como reserva marina e incluido en la red de áreas nacionales protegidas de Jordania, en medio de la contaminación marina, el turismo y una pesca insostenible.

La biodiversidad y endemismo de esta reserva se deben en gran medida a su ubicación geográfica dentro del golfo de Áqaba. Este espacio contiene centenares de corales, 500 especies de peces y un millar de moluscos.

Además de su importante biodiversidad, sus arrecifes de coral son únicos a nivel mundial por su resiliencia al cambio climático, resiliencia que proviene de la evolución hacia genotipos resistentes al calor. Los patrones de corrientes de agua y viento mitigarían también el efecto del aumento de las temperaturas del mar. EFE

pagb/jrh