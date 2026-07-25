La Unesco declara Patrimonio Mundial las medinas de los históricos sultanatos de Comoras

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Tokio, 25 jul (EFE).- La Unesco decidió este sábado incluir las medinas de los históricos sultanatos del país africano de Comoras a la lista de Patrimonio Mundial, destacando sus formas urbanas insulares y expresiones arquitectónicas resultado de intercambios culturales relacionados con la migración y el comercio.

En la asamblea anual que se está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán, el presidente de Comoras, Azali Assoumani, destacó que este hito no es solo nacional, sino que trasciende fronteras: «Esta inclusión es para todos los países del mundo», expresó durante el encuentro, retransmitido en directo.

Por su parte, desde la delegación de Tanzania, en nombre del grupo africano, consideraron que salvaguardar el patrimonio no es simplemente» una responsabilidad cultural, sino un «acto de liderazgo nacional, un compromiso con las generaciones futuras y una inversión en identidad y desarrollo sostenible».

La arquitectura de piedra de coral, mezquitas antiguas, palacios históricos y vibrantes tradiciones «continúan contando la extraordinaria historia de siglos de intercambio» a través del océano Índico, indicó un representante de la delegación.

«Vi un patrimonio que no está congelado en la historia, sino vivo en la vida cotidiana, las costumbres y las aspiraciones del pueblo comorense», declaró.

El conjunto arquitectónico incluido en el mencionado listado se compone de seis ciudades históricas que se desarrollaron a partir de núcleos urbanos surgidos en el siglo XI y evolucionaron hasta convertirse en ciudades-Estado entre los siglos XIV y XV.

Con el tiempo, se convirtieron en los principales centros urbanos de los sultanatos establecidos en las islas del archipiélago de Comoras, con un sistema jerárquico de organización social, basado en costumbres matrilineales, sistemas de grupos de edad y tradiciones islámicas patrilineales todavía vigentes. EFE

pagb/mra

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