La Unesco declara Patrimonio Mundial los teatros de ópera de la Amazonía brasileña

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Tokio, 27 jul (EFE).- La Unesco decidió este lunes declarar como Patrimonio Mundial los dos lujosos teatros de ópera erigidos en medio de la Amazonía brasileña, con estilos arquitectónicos y materiales europeos, que simbolizan la riqueza de la llamada Belle Époque en la mayor selva tropical del mundo.

El Comité de Patrimonio Mundial de la organización de la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura tomó esta decisión sobre el conjunto arquitectónico compuesto por el Teatro Amazonas (1896), en Manaos, y el Theatro da Paz (1878), en Belém, durante la asamblea anual que se está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán.

La delegación brasileña destacó durante la asamblea, retransmitida en directo, que esta inscripción tiene «una importancia particular» porque constituye la primera vez que un bien cultural ubicado en la Amazonía de Brasil se suma a la lista.

El presidente del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, Deyvesson Israel Alves Gusmão, destacó que este «logro histórico» supone el reconocimiento de que, además de constituir un paradigma de patrimonio natural y ambiental, la Amazonía es productora de culturas, memorias e identidad.

«Se trata, por tanto, de un sitio patrimonial que muestra al mundo la riqueza de la diversidad cultural de la Amazonía brasileña», declaró. Estos espacios no solo acogen representaciones de ópera y producciones teatrales, sino actividades de una amplia variedad artística, como la danza carimbó, jazz o cine.

Ambos teatros fueron construidos a finales del siglo XIX en los dos mayores centros urbanos de la Amazonía con los recursos generados por el auge de la explotación del caucho, cuando la demanda mundial del látex convirtió a la región en uno de los principales polos económicos de Brasil y permitió reproducir en el trópico el refinamiento cultural y arquitectónico europeo.

La odisea para levantar esas construcciones en una región aislada y rodeada por la selva, adonde prácticamente todos los materiales debían llegar por barco tras cruzar el Atlántico y remontar el río Amazonas, inspiró incluso la célebre película alemana ‘Fitzcarraldo’ (1982), cuyo protagonista sueña con construir un teatro de ópera en la selva.

Ambos edificios acogieron durante décadas compañías de ópera, orquestas y artistas europeos que llegaban hasta la Amazonía atraídos por la riqueza de la región, convirtiéndose en símbolos del intercambio cultural entre América y Europa en los siglos XIX y XX. EFE

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(foto)(vídeo)