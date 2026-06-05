La Unesco designa amplia región de Paraguay como nueva reserva de la biosfera

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Asunción, 5 jun (EFE).- La Unesco designó este viernes una amplia región del departamento de Alto Paraná, en el este de Paraguay, como nueva reserva de biosfera.

La decisión se produjo durante el 38º Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la Unesco que se celebra desde el pasado miércoles en el lado paraguayo de la hidroeléctrica de Itaipú, que es compartida con Brasil.

«La incorporación de la Reserva de Biosfera Sur de Alto Paraná a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Unesco refleja el compromiso del país con un desarrollo donde la conservación y el crecimiento avanzan juntos», destacó al respecto el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay.EFE

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