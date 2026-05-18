La Unesco lanza la versión en español del Museo Virtual de Bienes Culturales Robados

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París, 18 may (EFE).- La Unesco lanzó este lunes la versión en lengua española del Museo Virtual de Bienes Culturales Robados, una plataforma interactiva lanzada en inglés en septiembre de 2025 durante el festival Mondiacult 2025 de Barcelona.

«El museo reúne actualmente 241 bienes culturales robados o desaparecidos procedentes de todas las regiones del mundo, presentados por 47 países, una cifra en constante aumento», señaló la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en un comunicado.

La plataforma, que muestra las historias de los bienes culturales sustraídos, busca sensibilizar al público sobre la magnitud y las consecuencias del tráfico ilícito, al tiempo que da voz a las comunidades afectadas.

«Más de una cuarta parte de los objetos presentados (26,14 %) proviene de países hispanohablantes», refirió la Unesco.

En concreto, los siguientes países de la región de América Latina y el Caribe han contribuido con objetos integrados en la Galería de Bienes Culturales Robados: Brasil (cuatro), Chile (uno), Colombia (ocho), Cuba (uno), Ecuador (siete), Guatemala (diez), Honduras (ocho), México (cinco), Panamá (cuatro), Paraguay (dos) y Perú (nueve).

Desde su lanzamiento el pasado mes de septiembre en inglés, el Museo ha despertado un gran interés del público, con más de 200.000 visitas, 1,6 millones de páginas vistas y 4,4 millones de clics.

Entre los últimos logros para los que ha contribuido la plataforma, ha sido la recuperación del casco de oro de Coțofenești, uno de los tesoros culturales más emblemáticos de Rumanía que data aproximadamente del año 400 a.C. y que había sido robado en 2025.

El Museo Virtual de Bienes Culturales Robados cuenta con la colaboración de socios clave como Interpol, el Consejo Internacional de Museos (ICOM, en inglés) y el arquitecto burkinés Francis Kéré. EFE

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