La Unesco recibirá 6,9 millones de euros de Japón para apoyar en crisis como la de Ucrania

2 minutos

París, 12 feb (EFE).- La Unesco anunció este jueves que recibirá una contribución excepcional de Japón de 6,9 millones de euros que estarán destinados a financiar proyectos en situaciones de emergencia en todo el mundo, y una «porción significativa» de ellos se empleará para apoyar a Ucrania.

Los detalles de esta aportación se anunciarán en un acto el próximo 17 de febrero, en la sede en París de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, según avanzó este jueves el organismo en un comunicado.

«En general, la contribución japonesa respaldará más de veinte iniciativas en los ámbitos del patrimonio cultural, la educación y el acceso a la información, y reforzará el papel de la Unesco en un contexto de crisis crecientes en todo el mundo», detalla el mensaje.

Además de la emergencia en Ucrania, un país que se enfrenta a su quinto año en guerra tras la invasión rusa a gran escala, las iniciativas que se financiarán con estos fondos incluyen también soluciones hídricas para Yemen o la creación de empleo para los jóvenes en Sudán.

Y en Ucrania los nuevos fondos se destinarán en especial a la supervisión y la estabilización de los sitios patrimoniales dañados por la guerra, a la creación de entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y resilientes (mediante la formación profesional y el apoyo a la salud mental) y a reforzar el apoyo a los periodistas.

La contribución japonesa reforzará el trabajo que viene haciendo la Unesco para salvaguardar la educación, la cultura y la ciencia en situaciones de emergencia y que ya se ha traducido, por ejemplo, en la protección de una cuarentena de sitios de patrimonio mundial y de 21.000 objetos en museos amenazados. EFE

ngp/cat/pcc