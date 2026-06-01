La Unión Africana alerta de más de 1.100 casos sospechosos de ébola

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Más de 1.100 personas son consideradas casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y en la vecina Uganda, afirmó el director de la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA) en un artículo publicado este domingo en el Financial Times.

El director general de la Agencia Sanitaria de la UA, Jean Kaseya, señaló que hasta el sábado había 263 casos confirmados en ambos países, con 43 muertes confirmadas.

Más de 1.100 casos sospechosos seguían siendo investigados, escribió.

«Debemos actuar a la velocidad de la epidemia», urgió Kaseya.

Los ministros de Salud de la RDC, Uganda y Sudán del Sur adoptaron recientemente un plan de respuesta de 319 millones de dólares para hacer frente al brote.

«Ese impulso debe ahora extenderse por todo el continente», indicó Kaseya. «Este brote no será el último», añadió.

El brote fue declarado el 15 de mayo en Ituri, en el noreste de la RDC, un extenso país con más de 100 millones de habitantes y es uno de los más pobres del mundo.

La cepa del virus responsable del brote actual se llama Bundibugyo. No existe ni vacuna ni tratamiento específico para esta variante.

El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas. El periodo de incubación puede durar hasta 21 días.

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