La Unión Africana alerta de que el ataque israelí en Catar agrava crisis en Oriente Medio

1 minuto

Nairobi, 9 sep (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, expresó este lunes su profunda preocupación por el ataque israelí en Doha, la capital de Catar, y advirtió de que esta acción amenaza con agravar «una situación ya frágil» en Oriente Medio.

Youssouf reafirmó el llamado de la UA a la «moderación, al respeto de la soberanía y a la protección de los civiles».

Asimismo, reconoció el papel de Catar «en la paz, la mediación y la diplomacia» y destacó la necesidad urgente de reanudar el diálogo para lograr «una paz justa y duradera» en la región.

Al menos dos miembros del grupo palestino Hamás, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya -jefe de la delegación negociadora del movimiento-, murieron este martes en el ataque israelí contra un edificio en el que se celebraba una reunión en Doha, según informó un miembro del buró político de Hamás.

Catar alberga ese buró y acoge rondas de conversaciones para un alto el fuego en Gaza, en las que también han participado delegaciones israelíes en negociaciones indirectas con mediadores cataríes, egipcios y estadounidenses.

El ataque coincidió con el anuncio del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, de que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de liberar a todos los rehenes en la Franja y la entrega de armas por parte de Hamás. EFE

pga/rod