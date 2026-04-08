La Unión Africana celebra el «alto el fuego inmediato» entre Estados Unidos e Irán

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Adís Abeba, 8 abr (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, celebró este miércoles el anuncio de un «alto el fuego inmediato» entre Irán, Estados Unidos y sus respectivos aliados.

En un comunicado emitido por su portavoz, Nuur Mohamud Sheekh, Youssouf afirmó que se trata de «un paso significativo» que refleja «un liderazgo encomiable y un compromiso compartido con la desescalada».

El jefe de la Comisión (secretariado) subrayó que este alto el fuego representa «una oportunidad crucial para aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas, tanto directa como indirectamente».

El presidente instó a todas las partes a «mantener el diálogo y el impulso hacia una paz duradera e integral», reafirmando que la diplomacia, guiada por la Carta de las Naciones Unidas, sigue siendo «la única vía viable para resolver las crisis internacionales».

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base en un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

Ese estrecho es un paso estratégico por el que transita, entre otros recursos, el 20 % del petróleo mundial. EFE

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