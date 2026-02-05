La Unión Africana condena el «atroz» ataque en Nigeria que causó al menos 175 muertos

Nairobi, 5 feb (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, condenó este jueves el «atroz y bárbaro» ataque perpetrado el martes en las comunidades nigerianas de Woro y Nuku, en el estado de Kwara (centro-oeste), que causó al menos 175 muertos, según líderes locales.

Ali Youssouf «condena con la mayor firmeza este acto atroz y bárbaro, que constituye una grave violación de los derechos humanos y un atentado inaceptable contra la paz y la seguridad», indica un comunicado de la UA publicado en su cuenta de la red social Facebook.

El jefe de la Comisión (secretariado), que cifró los muertos en «al menos 162», pese a que el Gobierno nigeriano no ha facilitado cifras oficiales, remarcó «la firme política de la Unión Africana de tolerancia cero frente al terrorismo y el extremismo violento en todas sus formas y manifestaciones».

La noticia del ataque, atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram por parte del Gobierno de Nigeria, fue recibida en la Unión Africana con «profunda conmoción y pesar», motivo por el que expresó sus «sinceras condolencias» a las familias de las víctimas.

«La Unión Africana reitera su firme compromiso de seguir apoyando al pueblo y al Gobierno de la República Federal de Nigeria en sus esfuerzos por consolidar la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el país», añadió la institución.

Como respuesta a la masacre, las autoridades nigerianas ordenaron el despliegue de un batallón del Ejército en Kwara, que encabezará la «Operación Escudo de la Sabana» para «frenar a los terroristas bárbaros y proteger a las comunidades indefensas».

En Nigeria suele actuar Boko Haram y, desde 2016, su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU. EFE

