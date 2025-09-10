La Unión Africana condena el ataque de un grupo vinculado al EI en el este de la RDC

Nairobi, 10 sep (EFE).- La Unión Africana (UA) condenó este miércoles el ataque perpetrado por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde con vínculos difusos con el Estado Islámico (EI), en una aldea del este de la República Democrática del Congo (RDC).

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, expresó su «profunda consternación» por la masacre ocurrida entre la noche del 8 y el 9 de septiembre y calificó el asalto como un «brutal ataque» contra civiles.

El Gobierno de la RDC cifró en al menos 71 muertos el ataque que ocurrió mientras las víctimas asistían a un velatorio en la aldea de Ntoyo, en el sector de Bapere, ubicado en la provincia nororiental de Kivu del Norte.

Youssouf subrayó que este tipo de actos constituyen «graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos» y reclamó que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia para poner fin a la impunidad.

La UA reiteró su solidaridad con el Gobierno y el pueblo congoleño «en estas dolorosas circunstancias» y reafirmó su compromiso de apoyar los esfuerzos regionales e internacionales para restablecer la paz y la estabilidad en la región de los Grandes Lagos.

Las cifras del Ejecutivo son ligeramente inferiores a las facilitadas este martes a EFE por un portavoz de la sociedad civil, donde ocurrió la masacre.

«Tras las investigaciones iniciales, ahora tenemos 76 cadáveres, porque los atacantes tomaron a otras personas como rehenes y huyeron con ellas», declaró a EFE el portavoz de la sociedad civil del sector de Bapere, después de que autoridades locales y un párroco cifraran los fallecidos en más de 70.

Las ADF cometieron el ataque pese a la presencia en la zona de un destacamento de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y unidades del Ejército ugandés, según medios locales.

Las ADF son un grupo rebelde de origen ugandés con bases en la provincia de Kivu del Norte y la vecina Ituri, donde perpetran ataques constantes.

Sus objetivos son difusos más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se responsabiliza de sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como «una organización terrorista» afiliada al grupo yihadista.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta aún en curso para luchar contra estos rebeldes.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de la ONU en el país (Monusco). EFE

