La Unión Africana condena el intento de golpe de Estado en Benín

1 minuto

Nairobi, 7 dic (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Yousouf, condenó «de manera enérgica e inequívoca» el intento de golpe de Estado militar de este domingo que buscaba derrocar al jefe de Estado beninés, Patrice Talon.

En un comunicado, Yousouf enfatizó que «cualquier forma de injerencia militar en los procesos políticos constituye una grave violación de los principios y valores fundamentales de la Unión Africana».

El jefe de la Comisión (secretariado) instó a «todos los actores involucrados en el intento de golpe a cesar de inmediato todas sus actividades ilegales, respetar plenamente la Constitución de Benín y regresar sin demora a sus cuarteles y a sus legítimas funciones profesionales». EFE

pa/rml