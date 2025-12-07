La Unión Africana condena el intento de golpe de Estado en Benín

3 minutos

Nairobi, 7 dic (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Yousouf, condenó «de manera enérgica e inequívoca» el intento de golpe de Estado militar de este domingo que buscaba derrocar al jefe de Estado beninés, Patrice Talon.

En un comunicado, Yousouf enfatizó que «cualquier forma de injerencia militar en los procesos políticos constituye una grave violación de los principios y valores fundamentales de la Unión Africana».

El jefe de la Comisión (secretariado) instó a «todos los actores involucrados en el intento de golpe a cesar de inmediato todas sus actividades ilegales, respetar plenamente la Constitución de Benín y regresar sin demora a sus cuarteles y a sus legítimas funciones profesionales».

También animó a todos los actores nacionales a «priorizar la unidad, el diálogo y la preservación de la paz nacional».

El presidente expresó, además, su «profunda preocupación por el alarmante aumento de golpes de Estado e intentos de golpe en algunas partes de la región», y lamentó que estas acciones sigan «socavando la estabilidad continental, amenazando los logros democráticos y alentando a los actores militares a actuar al margen de cualquier mandato constitucional».

Estas tendencias -aseveró- «erosionan la confianza ciudadana en las instituciones públicas, debilitan la autoridad del Estado y ponen en peligro la seguridad colectiva».

Reiteró, así, la postura de «tolerancia cero» de la Unión Africana ante cualquier «cambio de gobierno inconstitucional, independientemente del contexto o la justificación».

Yousouf reafirmó, por último, el apoyo de la UA a Talon, las «autoridades legítimas» de Benín y al pueblo beninés, quienes «siguen demostrando su compromiso con la democracia, la paz y la estabilidad institucional».

La nota de la UA se emitió después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) condenara “enérgicamente” este domingo el intento de golpe de Estado en Benín y elogiara al Gobierno del presidente Patrice Talon por restablecer el orden.

Ambas organizaciones se pronunciaron después de que el ministro del Interior y Seguridad Pública de Benín, Alassane Seidou, anunciara en la televisión pública que el intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares había fracasado.

La alocución del ministro se emitió después de que un grupo de militares asegurara este domingo en la televisión pública haber tomado el poder en Benín, tras alegar que habían destituido al presidente Talon.

Según medios locales, la Guardia Republicana logró restablecer el orden en la sede de la televisión pública, donde, al parecer, los golpistas fueron reducidos.

Tras llegar al poder en 2016, Talon, de 67 años, fue reelegido presidente en 2021 y lanzó un programa político y económico centrado en el desarrollo del país, pero sus críticos le reprochan que ese impulso conllevó la erosión de una democracia considerada modélica en el pasado.

Benín tiene previsto celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026, en las que Talon no optará a la reelección al agotar los dos mandatos de cinco años previstos por la Constitución.

La intentona golpista ocurrió después de que los militares dieran el pasado 26 de noviembre un golpe de Estado exitoso en otro país de África occidental, Guinea-Bisáu, donde fue derrocado el presidente Umaro Sissoco Embaló, quien huyó al extranjero. EFE

pa/rml