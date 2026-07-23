La Unión Africana condena los ataques hutíes contra petroleros saudíes en el mar Rojo

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Nairobi, 23 jul (EFE).- La Unión Africana (UA) condenó este jueves los ataques reivindicados por los rebeldes hutíes del Yemen contra petroleros comerciales en el mar Rojo, tras el anuncio de un bloqueo naval contra Arabia Saudí.

Esos ataques «representan una peligrosa escalada con graves implicaciones para la paz y la seguridad regionales», afirmó el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, en un comunicado.

Youssouf expresó la «plena solidaridad» de la organización panafricana con Arabia Saudí y reafirmó su apoyo a la «seguridad, soberanía y estabilidad» del reino.

El presidente de la Comisión subrayó que los ataques contra buques comerciales y cualquier intento de obstaculizar el libre movimiento del tráfico marítimo suponen «una grave amenaza» para la seguridad marítima internacional y para la estabilidad de «una de las vías marítimas más estratégicas del mundo».

«La libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo comercial deben respetarse plenamente de conformidad con el derecho internacional», indicó.

Youssouf destacó,además que la seguridad de las rutas marítimas en el mar Rojo tiene una «importancia estratégica vital» para África.

Según el presidente de la Comisión de la UA, cualquier interrupción del tráfico comercial marítimo pone en riesgo la conectividad regional, las cadenas de suministro globales, la seguridad energética y los intereses económicos de numerosos países africanos cuyo comercio depende de un acceso seguro a esas rutas.

La UA instó a los hutíes a cesar «de inmediato» todos los ataques contra el transporte marítimo comercial, abstenerse de cualquier acción que pueda aumentar las tensiones y respetar el derecho internacional que rige la navegación marítima.

La organización reiteró también su apoyo a los esfuerzos regionales e internacionales para rebajar la tensión, preservar la seguridad marítima y avanzar hacia una solución «pacífica y negociada» en el mar Rojo y Oriente Medio.

Los hutíes afirmaron este jueves haber atacado con drones y misiles dos petroleros saudíes, Encelia y Layla, en el mar Rojo.

Arabia Saudí confirmó horas después el ataque contra el Encelia, propiedad de una empresa saudí, y aseguró que provocó un incendio en la proa del buque, aunque todos los tripulantes se encuentran a salvo.

El ataque supone la primera acción militar de los hutíes desde que el grupo anunció este pasado lunes un bloqueo marítimo contra buques vinculados a Arabia Saudí.

Esta escalada representa el enfrentamiento directo más grave entre Arabia Saudí y los hutíes desde que ambas partes iniciaron un proceso de acercamiento respaldado por la ONU en 2022, que redujo drásticamente los ataques transfronterizos, si bien nunca se ha alcanzado un acuerdo de paz integral.

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas después de que los hutíes acusaran al país del golfo Pérsico de endurecer las restricciones en las zonas bajo su control y culparan a Riad de los ataques aéreos que dañaron las pistas del aeropuerto de Saná la semana pasada para impedir el aterrizaje de un avión iraní. EFE

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