La Unión Africana destaca que las elecciones en Yibuti se desarrollaron en «calma y paz»

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Nairobi, 13 abr (EFE).- La misión de observación electoral de la Unión Africana (UA) en Yibuti destacó este lunes que los comicios celebrados el viernes en este país del Cuerno de África se desarrollaron en un «ambiente de calma y paz», y tomó nota de la victoria del presidente, Ismail Omar Guelleh, de 78 años.

En un comunicado, la misión señaló que estas elecciones de desarrollaron en un «contexto regional marcado por persistentes desafíos políticos y de seguridad», pero constató «con satisfacción» que tuvieron lugar en «un ambiente de calma y paz».

Afirmó que los resultados, que dieron como ganador a Guelleh con el 97,81 % de los votos, contribuyen a la «credibilidad, libertad y transparencia» del propio proceso electoral.

«Estas elecciones reflejan la voluntad soberana del pueblo de Yibuti de consolidar los logros democráticos, preservar la paz y la estabilidad, y fortalecer el estado de derecho, a pesar de un complejo entorno geopolítico regional», añadió.

Además, consideró que la enmienda constitucional aprobada en noviembre pasado en la Asamblea Nacional, que eliminaba el límite de edad de 75 años para el presidente del país y permitió a Guelleh postularse otra vez, se llevó a cabo de acuerdo a las «disposiciones legales pertinentes» y tras un «amplio consenso» político.

Sin embargo, la oposición boicoteó el proceso al sostener que los comicios no serían libres ni transparentes.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, felicitó este lunes en redes sociales a Guelleh por su reelección como líder del país para un sexto mandato, tras vencer a un único y casi desconocido contrincante y líder del Centro de Demócratas Unificados (CDU), Mohamed Farah Samatar.

Yibuti es un país situado estratégicamente en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, en el acceso al mar Rojo desde el océano Índico, y en el cruce de caminos entre África y la península arábiga, cerca de Yemen, lo que le ha permitido hacer grandes inversiones en puertos e infraestructura logística.

Además, la estabilidad de Yibuti, en una región a menudo sacudida por conflictos, ha atraído a potencias como Francia, Estados Unidos, China, Japón e Italia, que han establecido allí bases militares que suponen una importante fuente de ingresos para la economía yibutí. EFE

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