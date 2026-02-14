La Unión Africana dice que el «exterminio» del pueblo palestino «debe acabar»

Adís Abeba, 14 feb (EFE).- El presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, afirmó este sábado que «el exterminio» de los palestinos «debe acabar», al intervenir en la apertura de la 39.ª Cumbre Ordinaria de la organización panafricana.

La cumbre se celebra este fin de semana en Adís Abeba, con la asistencia de una cuarentena de jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo al primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa.

«Palestina y el sufrimiento de su pueblo también interpelan nuestras conciencias. El exterminio de ese pueblo debe terminar», dijo Youssouf.

«El derecho internacional y el derecho internacional humanitario son los cimientos de esta comunidad internacional. Preservarlos y promoverlos siguen siendo las únicas garantías de paz en el mundo», aseveró.

Mustafa también intervino en la apertura y agradeció las palabras del presidente de la Comisión, al leer un mensaje en nombre del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.

«Quiero aprovechar esta oportunidad para reafirmar nuestro orgullo por los profundos lazos y la solidaridad de África con Palestina, así como los valores comunes que han cimentado la relación entre África y Palestina desde el siglo pasado», aseveró en su mensaje leído el primer ministro palestino.

Los palestinos fallecidos por ataques del Ejército de Israel desde que este país inició su ofensiva contra la Franja en octubre de 2023 ya ascienden a 72.027, según informó la pasada semana el Ministerio de Sanidad gazatí.

De ellos, 576 -incluidos más de 115 menores y mujeres- han sido asesinados desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre por el acuerdo que impulsó Estados Unidos. EFE

