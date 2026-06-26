La Unión Africana expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

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Nairobi, 26 jun (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Venezuela tras los terremotos que han causado centenares de muertos y miles de heridos en el país sudamericano.

En un comunicado publicado a última hora del jueves, Youssouf trasladó sus «más sinceras condolencias» a las familias de las víctimas y deseó «una pronta y plena recuperación» a las personas heridas.

El presidente de la Comisión (secretariado) también rindió homenaje «al valor y la dedicación» de los equipos de rescate y de todo el personal movilizado para asistir a las poblaciones afectadas.

«En estas dolorosas circunstancias, el presidente reafirma la solidaridad de la UA con el Gobierno y el pueblo venezolanos», señaló el comunicado.

Asimismo, expresó su deseo de que las labores de socorro, recuperación y reconstrucción permitan a las comunidades afectadas «superar esta difícil prueba lo antes posible».

Los mensajes de apoyo de la UA se producen mientras Venezuela continúa las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles por la noche, que han dejado al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos, según el último balance oficial.

Las autoridades venezolanas mantienen además la búsqueda de decenas de desaparecidos, mientras numerosos países han enviado equipos de rescate y ayuda humanitaria para colaborar en la emergencia.

Entre ellos figuran España, México, Estados Unidos, El Salvador y República Dominicana, mientras Naciones Unidas coordina el despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate para asistir a las zonas más afectadas. EFE

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