La Unión Africana felicita a Etiopía por su elección como sede de la COP32

2 minutos

Nairobi, 15 nov (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, felicitó este sábado a Etiopía por su elección como país anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP32, que se celebrará en 2027.

«Este logro extraordinario refleja el compromiso inquebrantable de África con la acción climática y el liderazgo constante de Etiopía en la promoción del desarrollo sostenible en el continente», dijo Youssouf en un comunicado.

Asimismo, afirmó que la elección de Etiopía «reafirma el papel esencial» del país «en la promoción de la cooperación y el diálogo mundiales sobre los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo».

La decisión fue anunciada el pasado 11 de noviembre en el marco de la cumbre climática que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, aunque todavía debe ser adoptada formalmente por todos los países miembros antes de la clausura de la COP30, prevista para el 21 de noviembre.

Etiopía, que competía por la sede con Nigeria, recibió el respaldo unánime del grupo de países africanos, a los que correspondía designar al próximo anfitrión por turno regional.

Youssouf destacó que Etiopía ha demostrado «su capacidad y experiencia para acoger importantes cumbres internacionales», entre ellas la Cumbre Africana sobre el Clima, así como diversas cumbres mundiales de alto nivel sobre clima y desarrollo y conferencias continentales y regionales.

Como sede de la Unión Africana y de numerosos organismos internacionales, Adís Abeba, la capital etíope, es una de las «principales capitales diplomáticas del mundo y un centro del multilateralismo», apuntó la organización. EFE

pga/llb