La Unión Africana levanta la suspensión impuesta a Guinea-Conakri por el golpe de 2021

Nairobi, 23 ene (EFE).- La Unión Africana (UA) ha levantado la suspensión impuesta a Guinea-Conakri por el golpe de Estado de 2021, que impedía a este país participar en las actividades de la organización continental, tras el retorno de esta nación al orden constitucional.

En un comunicado emitido a última hora del jueves desde Adís Abebba, sede de la UA, el Consejo de Paz y Seguridad (CPS) de la Unión africana UA anunció que ha decidido «levantar la suspensión de la participación» de Guinea-Conakri.

El CPS adoptó la decisión tras los avances logrados en la implementación de la hoja de ruta para la transición política, que culminaron con la «exitosa» organización de las elecciones presidenciales el 28 de diciembre pasado.

La UA instó al Gobierno guineano a «mejorar la gobernanza inclusiva y la reconciliación con miras a fortalecer la cohesión y la estabilidad nacionales», y pidió la «organización oportuna de las elecciones legislativas» para completar la transición.

La decisión se divulgó después de que el general Mamadi Doumbouya, de 41 años y líder de la junta militar que tomó el poder en Guinea-Conakri en el golpe de Estado de 2021, tomara posesión como nuevo presidente del país en una solemne ceremonia el pasado sábado, tras ganar las elecciones del 28 de diciembre con amplia mayoría.

El Tribunal Supremo de Guinea-Conakri ratificó el pasado día 4 los resultados de las elecciones anunciados previamente por la Dirección General de Elecciones (DGE), que otorgaron a Doumbouya un 86,72 % de los votos.

Estos comicios buscaban culminar la transición en el país, que ha estado sumido en una prolongada crisis democrática, y el retorno al orden constitucional, pero se vieron marcados por la exclusión de importantes dirigentes opositores y el llamamiento al boicot por parte de la oposición.

Las elecciones tuvieron lugar un día después de que las fuerzas de seguridad neutralizaran a un grupo armado en Conakri, con «intenciones subversivas que amenazan la seguridad nacional», según informaron las autoridades.

La votación se produjo tras aprobarse en un referéndum el pasado septiembre una nueva Constitución en este país de África occidental, que posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita (componente clave del aluminio), aunque gran parte de su población vive en la pobreza. EFE

