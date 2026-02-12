La Unión Africana pide «tregua humanitaria» y restauración de un gobierno civil en Sudán

Nairobi, 12 feb (EFE).- El Consejo de Paz y Seguridad (PSC) de la Unión Africana volvió a solicitar este jueves «una tregua humanitaria que conduzca a un cese inmediato de hostilidades» en Sudán, así como la restauración de un gobierno democrático y expresó su «profunda preocupación» por el conflicto armado al que calificó como una «catástrofe humanitaria sin precedentes en el país».

En un comunicado adoptado en su última reunión a nivel ministerial, el PSC «vuelve a solicitar una tregua humanitaria que conduzca a un cese inmediato de hostilidades con el fin de allanar el camino para el lanzamiento de un proceso de diálogo inclusivo liderado y perteneciente a Sudán».

Además subrayó que «no puede existir una solución militar viable y sostenible al conflicto en curso en Sudán» desde 2023.

El consejo africano respaldó la Iniciativa Nacional de Paz presentada por el primer ministro del gobierno de transición sudanés, Kamil Idris, y enfatizó que la protección de los civiles, el acceso humanitario sin obstáculos, el apoyo a los refugiados y desplazados son esenciales «para reconstruir la confianza, reparar el tejido social y consolidar un Estado unificado».

También condenó «todas las formas de violaciones» cometidas contra la población civil en El Fasher (noroeste) por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que incluyen «asesinatos sistemáticos, desplazamiento masivo, persecución étnica y destrucción de infraestructuras».

«Los responsables serán responsables de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos», indicó el organismo.

El PSC también condenó «la interferencia externa en los asuntos internos de Sudán» y reafirmó su rechazo a la creación de un «gobierno paralelo» por la Alianza Fundadora de Sudán (Tasis) liderada por la RSF, solicitando «a todos los Estados miembros y socios (de la UA) que no reconozcan el llamado ‘gobierno paralelo'».

Finalmente, la UA llamó a los Estados miembros y a la comunidad internacional para apoyar y movilizar recursos en «un espíritu de panafricanismo y solidaridad» y reiteró su decisión de «permanecer atento a la situación» en el país.

Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, miles de personas fueron asesinadas «en cuestión de pocos días» y decenas de miles huyeron tras la toma de la ciudad sudanesa de Al Fasher por las fuerzas paramilitares en octubre pasado.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares. EFE

