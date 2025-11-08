La Unión Africana pide justicia climática y financiación predecible en la COP30

Nairobi, 8 nov (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, hizo un llamamiento a la justicia climática y pidió a las naciones ricas que cumplan con sus promesas de financiación, en la cumbre de líderes previa a la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (COP30), en la ciudad amazónica de Belém (Brasil).

Youssouf destacó que «aunque África contribuye con menos del 4 % a las emisiones globales, sufre las peores consecuencias de la crisis» climática, según un breve comunicado difundido por la UA la pasada medianoche.

El presidente de la Comisión (secretariado) instó a los países ricos a cumplir sus compromisos de fondos para la adaptación climática «no como caridad, sino como una responsabilidad moral e histórica».

Youssouf pidió la puesta en marcha plena de la conocida como Meta Global de Adaptación, un concepto introducido en el Acuerdo de París, en 2015, que establece objetivos para prepararse y prevenir los crecientes impactos de la crisis climática.

La UA destacó que es necesaria una financiación «predecible y equitativa para las naciones vulnerables», mientras África impulsa sus propias iniciativas para hacer frente a la crisis.

La COP30 se celebrará oficialmente desde el 10 al 21 de noviembre en Belém, aunque estos jueves y viernes el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió en una cumbre de líderes previa a delegaciones de 143 países y a 57 jefes de Estado y de Gobierno. EFE

