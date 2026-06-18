La Unión Africana promete 910 millones de dólares para acelerar la respuesta al ébola

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Nairobi, 18 jun (EFE).- La Unión Africana (UA) ha movilizado 910 millones de dólares (793 millones de euros) para acelerar la respuesta al brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, informó este jueves su agencia de salud pública.

Ese montante incluye 80 millones de dólares (casi 70 millones de euros) aportados por los Estados miembros de la UA, precisaron los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África) en un comunicado.

Los fondos se comprometieron este martes en una reunión de emergencia de alto nivel con jefes de Estado y de Gobierno africanos, los CDC de África, la Organización Mundial de la Salud (OMS), bloques regionales, socios y donantes para reforzar la reacción contra la epidemia de ébola. EFE

pa/rml