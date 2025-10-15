La Unión Africana suspende a Madagascar de todas sus actividades por el golpe de Estado

Nairobi, 15 oct (EFE).- El Consejo de Paz y Seguridad (CPS) de la Unión Africana (UA) suspendió este miércoles a Madagascar de todas las actividades de la organización hasta que restaure el orden constitucional, tras el golpe de Estado militar que este martes derrocó al presidente Andry Rajoelina.

Tras celebrar una reunión de emergencia para analizar la situación del país insular del sudeste de África, el CPS decidió «suspender inmediatamente a la República de Madagascar de la participación en todas las actividades de la Unión, sus órganos e instituciones, hasta que se restablezca el orden constitucional en el país».

En un comunicado, el Consejo condenó «enérgicamente la toma del poder por parte de los militares» y rechazó «rotundamente el cambio inconstitucional de gobierno» en Madagascar, pues es una «flagrante violación de los principios e instrumentos normativos de la UA». EFE

