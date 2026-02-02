La Unión Africana y el Reino Unido reivindican el «multilateralismo» y las normas globales

3 minutos

Nairobi, 2 feb (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, y la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, reafirmaron este lunes su «compromiso compartido con la preservación del multilateralismo», en un contexto de tensión geopolítica por el unilateralismo de EE.UU.

Youssouf recibió a Cooper en la sede de la UA en Adís Abeba, capital de Etiopía, donde la jefa de la diplomacia británica se encuentra de visita oficial.

«La reunión reafirmó la sólida alianza entre África y el Reino Unido y el compromiso compartido con la preservación del multilateralismo y el sistema internacional basado en normas», afirmó la organización continental en un comunicado.

Youssouf valoró, asimismo, «el compromiso de larga data del Reino Unido con África y su papel constructivo en la diplomacia global» y agradeció a Londres su «sólida cooperación» con los Estados miembros de la UA en áreas como la salud, la educación, la acción climática, la seguridad y el comercio.

Cooper, por su parte, elogió el liderazgo de la UA en la diplomacia global, la paz regional y el desarrollo, según el comunicado.

Youssouf y la titular británica de Asuntos Exteriores también abordaron «la mejora de la cooperación en Sudán, el Sahel y el apoyo a las operaciones de paz de la UA en Somalia».

En cuanto a Sudán, expresaron su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y pidieron «el cese de las hostilidades», un alto el fuego y una tregua humanitaria.

Por último, el presidente de la Comisión (secretariado) y Cooper acordaron convocar la Reunión Estratégica de Alto Nivel entre la UA y el Reino Unido en Londres a principios de este año.

La jefa del Foreign Office se reunió también este domingo con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, con quien abordó «temas bilaterales y regionales clave de interés mutuo», reveló el mandatario en su cuenta de la red social X.

Durante la reunión, ambos supervisaron la firma de un memorando de entendimiento para la cooperación técnica en inversión pública y gestión de activos, así como la conclusión de un acuerdo de desarrollo conjunto para dos proyectos de transmisión eléctrica.

«Estos acuerdos representan un paso importante en el fortalecimiento de la cooperación y el avance del desarrollo de infraestructura estratégica», señaló Abiy.

La visita de Cooper se produce tras semanas de gran actividad diplomática en Adís Abeba, por donde pasaron recientemente los ministros de Asuntos Exteriores de China, Alemania y Japón, así como el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, quien visitó Etiopía la pasada semana en el marco de una gira por África. EFE

pa/llb