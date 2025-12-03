La Unión Europea apoya a Ecuador en capacitación contra el lavado de activos

Quito, 3 dic (EFE).- El Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz (Serpaz), cofinanciado por la Unión Europea (UE), inauguró el ciclo formativo «Lavado de Activos: Estrategias de Investigación, Tipologías y Cooperación Internacional», un proceso intensivo dirigido a 46 funcionarios de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ministerio del Interior de Ecuador.

El evento, que durará cinco días, busca fortalecer las capacidades operativas y analíticas de las instituciones responsables de investigar delitos financieros complejos y enfrentar dinámicas criminales de carácter transnacional.

En el acto participaron el viceministro de Seguridad Pública en funciones del Ministerio del Interior, Luis Pérez; el consejero de Interior de la embajada de España en Ecuador, Miguel Ángel Ramos; el agregado de Seguridad Interior de la embajada de Francia, Bertrand Mathieu; la directora de SERPAZ, Cristina Lera; delegaciones de agencias implementadoras; instituciones públicas y organismos estatales de control.

Pérez destacó la relevancia de la cooperación internacional en el fortalecimiento institucional y apuntó que «la lucha contra el lavado de activos demanda instituciones sólidas, técnicas y articuladas».

Asimismo, el jefe de Cooperación de la UE, José María Medina, a través de un videomensaje, resaltó que la capacitación refuerza el trabajo conjunto para enfrentar el delito financiero y fortalecer la institucionalidad del país.

Destacó que la seguridad «se construye con cooperación y confianza mutua. Con Serpaz, la Unión Europea acompaña a Ecuador en el fortalecimiento de sus capacidades para combatir el lavado de activos», dijo.

El ciclo formativo es dirigido por dos especialistas de unidades antilavado de España, quienes cuentan con amplia experiencia en investigaciones financieras paralelas, crimen organizado y cooperación operativa con países iberoamericanos.

A lo largo de la capacitación, los contenidos abordarán el marco jurídico internacional del lavado de activos, tipologías aplicadas en Europa e Iberoamérica, técnicas especiales de investigación financiera, casos reales de criminalidad económica, factores de riesgo regionales y herramientas de cooperación entre agencias y unidades especializadas.

La metodología combina ponencias magistrales, análisis de casos reales, ejercicios prácticos y espacios de diálogo para fortalecer la articulación interinstitucional y la gestión del conocimiento dentro de los sistemas Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

«Este proceso formativo consolida un paso firme hacia una respuesta estatal preparada y articulada frente al lavado de activos», indicó la UE en un comunicado.

Ecuador está desde enero de 2024 bajo un ‘conflicto armado interno’, declarado por el presidente Daniel Noboa, para combatir el crimen organizado, especialmente el vinculado con el narcotráfico y la minería ilegal. EFE

