La Unión Europea apuesta por elevar sus relaciones con países del Sudeste Asiático

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Manila, 22 jul (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Kaja Kallas, indicó este miércoles en Manila que el bloque comunitario apuesta por elevar las relaciones con países del Sudeste Asiático, en un contexto de esfuerzos por parte de Bruselas para diversificar socios comerciales.

«La UE ha sido durante mucho tiempo un socio fiable para la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Ahora se está convirtiendo en un socio cada vez más activo, y esto no hará más que aumentar a medida que nuestra asociación crezca», dijo Kallas durante un discurso de apertura previo a un encuentro con sus pares de la región en la capital filipina.

El bloque europeo ya elevó a principios de año las relaciones bilaterales con Vietnam al nivel de asociación estratégica integral, siendo este el primer Estado miembro de la ASEAN en alcanzar dicha categoría.

El viernes, Kallas tiene previsto replicar el pacto con Filipinas, país que ostenta este año la presidencia rotatoria de la ASEAN y que acoge esta semana la reunión anual de Exteriores del bloque, mientras que en otoño llegará el turno de Indonesia, la primera economía del Sudeste Asiático.

«Tres mejoras bilaterales en cuestión de meses, así que no se trata de una simple coincidencia. Son una señal de intenciones (…). La relación de la UE con la ASEAN se está profundizando, no solo de palabra, sino también cada vez más en la práctica», remató la diplomática.

Entre finales del año pasado y principios de este, Bruselas firmó con Indonesia, India y Australia acuerdos de libre comercio que llevaban entre una y dos décadas en el cajón, y que se suman a los que ya tenía en la región con Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, así como al que negocia con Tailandia.

El comercio bilateral de bienes entre la UE y la ASEAN alcanzó los 274.900 millones de euros en 2025, lo que consolida al Sudeste Asiático como el tercer socio comercial de Bruselas fuera de Europa, solo por detrás de Estados Unidos y China, según datos de Eurostat.

En el terreno más político, la jefa de la diplomacia europea destacó que los conflictos en Oriente Medio «han desestabilizado los mercados energéticos mundiales, y las consecuencias perdurarán», al enfatizar el impacto en el Sudeste Asiático, altamente dependiente de la importación de combustible del Golfo Pérsico.

Kallas también reiteró que Rusia «representa una amenaza existencial» para Europa e instó a la ASEAN a apoyar a Ucrania: «Les pido que se unan a nuestro llamado a Rusia para que detenga la matanza en Ucrania y entable conversaciones sinceras para alcanzar un alto el fuego y, posteriormente, una paz justa y duradera», dijo ante los cancilleres de varios países que mantienen buenas relaciones con Moscú. EFE

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