La Unión Europea denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Ucrania

2 minutos

(Actualiza con declaraciones de las presidentas de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo)

Bruselas, 28 ago (EFE).- La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev resultó dañada «deliberadamente» durante los ataques aéreos rusos nocturnos contra la capital ucraniana, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se declaró este jueves «horrorizado» ante esta nueva noche de ataques.

«La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente», dijo Costa, que compartió una foto de una oficina con los cristales de las ventanas rotos y múltiples destrozos.

También en sus redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que todo el personal de la delegación está a salvo y urgió al Kremlin a detener sus ataques indiscriminados y a participar en las negociaciones para una paz justa y duradera.

Al menos diez civiles, entre ellos un niño, han muerto esta noche en Kiev como resultado de los ataques rusos de la noche con misiles y con drones, según han informado las autoridades ucranianas.

«El número de heridos ha subido a 48. De estos, diez han muerto», anunció en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros, puesto que las labores de rescate aún continúan.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, compartió su solidaridad con el personal de la delegación europea en Kiev, a quien tildó de «la voz de la UE sobre el terreno en Ucrania», y señaló que tanto ellos como «el valiente pueblo ucraniano» merecen vivir en paz.

Por su parte, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, lamentó que «mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles» y dijo que el ataque de la pasada madrugada «muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz».

«Rusia debe detener las matanzas y negociar», dijo Kallas.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, también tildó el ataque de «una clara señal de que Rusia rechaza la paz y elige el terror». EFE

lzu/jac