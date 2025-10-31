La Unión Europea destina 700.000 euros en ayudas tras las catastróficas lluvias en México

2 minutos

Ciudad de México, 31 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) anunció este viernes que destinará 700.000 euros para asistir a unas 150.000 personas afectadas por las intensas lluvias que sufrió México en la primera quincena del mes de octubre.

En un comunicado de la delegación mexicana de la Unión Europea, se informa de que con ese dinero se financiará «el acceso a agua potable y servicios de saneamiento, la asistencia sanitaria y la distribución de efectivo para personas que han perdido sus medios de subsistencia».

Además, estos fondos se emplearán en ofrecer servicios educativos para los niños y adolescentes afectados por el cierre de escuelas.

Asimismo, desde los días posteriores a la tragedia, la UE activó el servicio satelital Copernicus para producir mapas con el objetivo de apoyar la respuesta de emergencia y la evaluación de daños.

Esta aportación se suma a los más de 28 millones de euros (alrededor 600 millones de pesos) destinados en ayuda humanitaria y preparación para desastres en México y América Central en el año actual.

Las catastróficas lluvias e inundaciones que afectaron a cinco estados de la República Mexicana a mediados de octubre han dejado 82 muertos y la desaparición de 17 personas que todavía no han sido localizadas.

Estas lluvias provocadas por una baja presión en el Golfo de México han dejado pérdidas aseguradas por al menos 1.206 millones de pesos (unos 65,4 millones de dólares), según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros

El comunicado señala que la Unión Europea y sus Estados miembros son el principal donante mundial de ayuda humanitaria, que tiene como misión «salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano y salvaguardar la integridad y la dignidad humana de las poblaciones afectadas por catástrofes naturales y crisis provocadas por el hombre». EFE

