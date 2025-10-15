The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Unión Europea lamenta la muerte del ex primer ministro keniano Raila Odinga

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nairobi, 15 oct (EFE).- La embajadora de la Unión Europea (UE) en Kenia, Henriette Geiger, lamentó este miércoles la muerte del ex primer ministro y líder opositor keniano, Raila Odinga, a quien definió como un «líder emblemático».

«Mi más sentido pésame a la familia de Raila Odinga y a todos los kenianos por el fallecimiento del ex primer ministro Odinga», afirmó Geiger en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

«Dedicó su vida a luchar por Kenia y ha sido un líder emblemático a lo largo de las décadas. Su legado perdurará. Que su alma descanse en paz», agregó la embajadora de la UE.

Según informaron medios locales indios, Odinga, que tenía 80 años y recibía tratamiento médico en la ciudad de Cochín, en el sur de la India, sufrió este miércoles un paro cardíaco y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

Raila, jefe del Movimiento Democrático Naranja (ODM, en inglés), se presentó cinco veces a las elecciones presidenciales en Kenia (en 1997, 2007, 2013, 2017 y 2022), pero en ninguna tuvo éxito y denunció a menudo fraude electoral para justificar las derrotas.

Ejerció como primer ministro entre 2008 y 2013, cargo creado «ad hoc» tras la ola de violencia postelectoral de 2007, cuando, tras perder por un estrecho margen y denunciar irregularidades, el país se vio sumido en graves enfrentamientos con tintes étnicos que dejaron más de 1.100 muertos y más de 600.000 desplazados. EFE

pa/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR