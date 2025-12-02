La Unión Europea y Líbano firman un acuerdo para la cooperación judicial

Bruselas, 2 dic (EFE).- La Unión Europea y Líbano han firmado un acuerdo de cooperación judicial en materia penal que permitirá el intercambio de información entre la agencia europea para la cooperación judicial penal (Eurojust) y las autoridades judiciales libanesas, informó este martes la Comisión Europea.

El acuerdo fue firmado por el comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath, y el ministro de Justicia de Líbano, Adel Nassar, indicó Bruselas en un comunicado.

El acuerdo «reforzará significativamente la respuesta coordinada de la UE y Líbano ante los delitos graves transnacionales, incluso en el contexto de las investigaciones conjuntas».

Líbano ha acordado nombrar un fiscal de enlace para Eurojust que trabajará con los fiscales de la UE y otros países socios, precisó la CE en su comunicado.

El acuerdo «también establece sólidas garantías en materia de protección de datos y derechos fundamentales».

El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, indicó en un comunicado que «la delincuencia no conoce fronteras, y con este acuerdo, la justicia amplía su alcance».

Valoró el acuerdo como «un paso significativo en el fortalecimiento de la cooperación judicial de la UE con Líbano» que permitirá «gestionar mejor casos internacionales complejos y llevar rápidamente ante la justicia a los autores de delitos transnacionales». EFE

