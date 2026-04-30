La Unión Europea y la Celac refuerzan su alianza frente al desafío global del narcotráfico

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Punta Cana (República Dominicana), 30 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) reafirmaron este jueves su compromiso de intensificar la cooperación frente al aumento mundial del narcotráfico que, de acuerdo con el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, «exige una respuesta global».

Estos crímenes «han evolucionado en los últimos años (…) con redes altamente sofisticadas que utilizan nuevas tecnologías», por lo que es necesario «una respuesta global, basada en el principio de responsabilidad compartida y común», señaló Grande-Marlaska.

El alto cargo español hizo estas declaraciones durante la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-Celac celebrada en Punta Cana, este de la República Dominicana, el principal foro político de articulación entre ambas regiones, que sirvió para definir prioridades estratégicas y respuestas conjuntas ante los retos que suponen el narcotráfico y el crimen organizado.

De su lado, la jefa de la Fiscalía Nacional Antidrogas de España, Rosa Ana Morán Martínez, dijo a EFE que «estamos enfrentado un fenómeno global. Necesitamos discutirlo, saber qué es lo que pasa, sobre todo con el narcotráfico y establecer estrategias comunes que nos permitan cooperar mejor».

Morán Martínez adelantó que para noviembre se está organizado una reunión con fiscales antidrogas de Europa, América Latina y el Caribe con el objetivo de abordar temas como la investigación financiera sobre el narcotráfico.

Mientras, la ministra dominicana de Interior y Policía, Faride Raful, resaltó que este diálogo confirma que la respuesta al fenómeno de las drogas requiere de una alianza real, estratégica y sostenida entre el sector público y el sector privado.

En ese orden, Raful destacó «la importancia de enfrentar los desafíos del crimen organizado promoviendo un enfoque integral que combina prevención, control y cooperación internacional».

Así mismo, la alta funcionaria dominicana enfatizó la importancia de la «corresponsabilidad» entre el sector público y privado para limitar las acciones de las economías ilícitas.

Durante la reunión se abordaron temas clave como el fortalecimiento de los sistemas de información y alerta temprana, la prevención basada en evidencia y la lucha contra el crimen organizado, con el propósito de consolidar políticas públicas más efectivas, humanas y sostenibles.

Por su parte, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Gabriel Rossi, abogó por «la construcción de políticas públicas» comunes para combatir el narcotráfico, más allá de las llamadas guerras contra las drogas.

«Si lo vemos solo en términos bélicos, la situación termina siendo de dos bandos armados», señaló a EFE Rossi, quien al igual que Morán Martínez cuestionó la efectividad de los ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe que presuntamente transportan drogas.

La XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-Celac congregó a autoridades de ambos bloques con el propósito de impulsar respuestas coordinadas basadas en la evidencia, con enfoque de salud pública, derechos humanos y seguridad ciudadana.

La cita permitió intercambiar experiencias, así como reflexionar sobre el fortalecimiento del Mecanismo, «con miras a hacerlo más eficaz, dinámico y orientado a resultados», expresó la ministra dominicana Raful. EFE

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