La Unión Europea y Latinoamérica amplían su cooperación en políticas de drogas

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Santo Domingo, 29 abr (EFE).- La Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe acordaron este miércoles ampliar su cooperación en políticas de drogas, al término de la IV Reunión Anual del Programa de ambas regiones en materia de narcotráfico (Copolad III), que congregó en República Dominicana a 150 especialistas de 40 países.

Durante el encuentro, que se celebró en Punta Cana, en el este del país caribeño, las partes acordaron reforzar su alianza estratégica, apostando por el multilateralismo, la corresponsabilidad y el respeto a los derechos humanos.

Los debates pusieron el foco en ámbitos clave como la mejora de la gobernanza de los datos y los sistemas de alerta temprana, la prevención del consumo desde enfoques basados en la evidencia, la respuesta frente al crimen organizado y la promoción de la cultura de la legalidad, de acuerdo con un comunicado de la organización.

Asimismo, la implicación de distintos actores, incluido el sector privado, la humanización de la justicia penal y la integración de la dimensión medioambiental en las políticas sobre drogas.

En el último día del encuentro, Olivier Luyckx, jefe de unidad de Programas País para América Latina y el Caribe en la Dirección General de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) de la Comisión Europea, señaló que «el avance del narcotráfico está teniendo un impacto profundo en la seguridad, la gobernanza y la vida de las personas, y requiere respuestas públicas más integrales y coordinadas».

La cita contó con representantes de la salud pública, seguridad y justicia, «constituyendo una plataforma de diálogo inclusiva, orientada al intercambio de experiencias, la identificación de prioridades comunes y la generación de respuestas coordinadas frente a amenazas emergentes», agregó el comunicado.

«En un momento en el que el fenómeno de las drogas evoluciona rápidamente y plantea desafíos comunes, este encuentro ha mostrado que Copolad actúa como una herramienta de cooperación y un puente entre regiones, facilitando el intercambio de experiencias y contribuyendo al desarrollo de políticas públicas más eficaces y adaptadas a cada realidad», señaló, por su parte, Borja Díaz, del Copolad III.

Entre los principales objetivos de la reunión destacan el fortalecimiento de la cooperación política y técnica birregional, la definición de orientaciones compartidas en políticas de drogas alineadas con estándares internacionales, la elaboración de conclusiones concretas que alimenten la toma de decisiones futuras y la rendición de cuentas de los avances.

Los resultados del encuentro contribuirán directamente a la Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de Drogas UE-CELAC, que se celebrará el jueves en Punta Cana. EFE

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