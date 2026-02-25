La Unión Europea y Reino Unido firman su acuerdo de cooperación en materia de competencia

3 minutos

Bruselas, 25 feb (EFE).- La Unión Europea y Reino Unido firmaron este miércoles su acuerdo de cooperación en materia de competencia que prevé, por ejemplo, un mayor intercambio de información en investigaciones por delitos de monopolio o la coordinación en la evaluación de fusiones y concentraciones de empresas.

El acuerdo – alcanzado en mayo de 2025 y rubricado hoy por la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del ramo, Teresa Ribera, y el ministro británico de Empresa, Peter Kyle – debe ser ahora ratificado por ambas partes para que pueda entrar en vigor.

«Desde el Brexit hemos continuado nuestra cooperación de manera informal, pero este acuerdo marca hasta qué punto nos gusta trabajar juntos y que estamos decididos a mostrar al mundo que queremos seguir ampliando nuestra cooperación», destacó la exvicepresidenta española.

Ribera aseguró que el acuerdo garantizará que ambas partes se informan de «los pasos que planean dar» en sus expedientes más importantes, facilitará el intercambio de información confidencial en las investigaciones antimonopolio y dará «certidumbre legal» a las compañías que quieran operar en ambos territorios.

Además, deja «claro» que Bruselas y Londres «siempre deberán comprobar si hay aspectos sensibles o puntos importante sen una investigación con respecto a la independencia y el marco legal de sus jurisdicciones», explicó la vicepresidenta de la CE.

En general, el acuerdo regirá la colaboración en asuntos de interés común entre la Comisión Europea, la institución comunitaria que tiene los poderes en este ámbito y la Agencia de Competencia y Mercados (CMA, en inglés).

Además, para la UE será el primero de este tipo de pactos que implica también en la cooperación a las veintisiete autoridades nacionales de Competencia, entre ellas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España.

«Se trata de un acuerdo que impulsa una competencia sana, favorece el crecimiento en nuestros mercados y habla de una ambición más amplia, que es la de profundizar nuestra asociación estratégica», dijo, por su parte, el ministro británico.

En su opinión, este nuevo marco de colaboración mejorará el intercambio de información, conducirá a investigaciones «más coordinadas» y permitirá «detener fusiones que sean perjudiciales para los consumidores y también para los mercados».

Actualmente la UE tiene firmados cinco acuerdos de cooperación en materia de competencia con otros socios internacionales: Estados Unidos (en 1991), Canadá (1999), Japón (2003), Corea del Sur (2009) y Suiza (2013). EFE

asa/lpc/rcf