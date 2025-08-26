La Unión Postal ayuda a los países a adaptarse a los nuevos aranceles para envíos a EE.UU.

Ginebra, 26 ago (EFE).- La Unión Postal Universal (UPU), el principal foro global de cooperación postal, dijo este martes que está haciendo lo posible para preparar a sus países miembros ante los efectos que tendrá en sus flujos postales la decisión de EE.UU. de anular la exención del pago de derechos de aduanas (aranceles) a los paquetes por valor igual o inferior a 800 dólares.

Indicó que también está en contacto con el Gobierno estadounidense para transmitirle las preocupaciones de otros países miembros y buscar soluciones prácticas a la nueva situación que regirá a partir del próximo viernes 29 de agosto.

«Mantener la confianza de los miles de millones de personas a las que presta servicio la red postal es nuestra máxima prioridad», dijo el director general de la UPU, Masahiko Metoki, citado en un comunicado emitido por la organización con sede en Berna.

Los cambios decididos por Estados Unidos implicarán nuevos requisitos para que los transportistas u otras partes que puedan resultar calificadas recauden por adelantado los derechos de aduana de los remitentes y remitan los importes consolidados a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Solo determinadas categorías de correo, entre ellos los documentos y los regalos valorados en hasta 100 dólares (con declaración de buena fe), seguirán excluidos del pago..

La UPU aclaró que existen normas que protegen el derecho soberano de los países miembros a adoptar políticas aduaneras coherentes con sus intereses y legislación y que esto es lo que ha hecho Estaos Unidos.

Enfatizó que en cualquier caso esa medida «implicará cambios operativos considerables para los operadores postales de todo el mundo».

Los operadores postales de 25 países miembros ya han informado a la UPU de que han suspendido sus servicios postales de salida hacia los Estados Unidos, alegando incertidumbres relacionadas con los servicios de tránsito.

Esos países le han indicado que mantendrán la suspensión hasta que dispongan de más información.

Por el momento, la suspensión de los envíos es generalizada entre los operadores postales europeos. EFE

