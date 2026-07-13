La unidad antiterrorista británica encabeza la investigación sobre asesinato de exdiputada

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Londres, 13 jul (EFE).- La Unidad antiterrorista del sureste de Inglaterra encabeza ahora la investigación sobre el asesinato de la exdiputada de derechas Ann Widdecombe, hallada muerta la semana pasada en su vivienda del condado de Devon, en el suroeste inglés, según informaron este lunes las fuerzas del orden.

Widdecombe, antigua secretaria de Estado conservadora de Prisiones que luego se pasó a la formación populista de derechas Reform UK, fue hallada muerta el jueves en su casa del pueblo de Haytor, en Devon, tras haber sufrido heridas muy graves.

La unidad antiterrorista precisó que se ha hecho cargo de esta pesquisa tras salir a la luz nueva información sobre el suceso.

Un británico de raza blanca de 28 años fue detenido el fin de semana en South Yorkshire, norte de Inglaterra, como sospechoso del asesinato de la política, pero hoy permanece retenido bajo la sospecha de haber cometido, perpetrado o instigado actos de terrorismo, indicó la Unidad antiterrorista del sureste inglés.

El jefe de esa unidad, Laurence Taylor, declaró a los medios que, «partiendo de los avances logrados por nuestros compañeros de la policía de Devon y Cornualles (suroeste inglés), disponemos ahora de nueva información y pruebas que hacen que la unidad antiterrorista asuma la dirección de la investigación».

«Estamos siguiendo diversas líneas de investigación para determinar el móvil de este ataque. Nuestra prioridad es avanzar rápidamente en la investigación, empleando todos los recursos a nuestro alcance. Si alguien dispone de información, rogamos que la comunique a la policía», precisó Taylor.

También agradeció a las comunidades locales, a la ciudadanía y a los medios de comunicación por el apoyo.

El anuncio policial se conoció después de que el tabloide ‘The Sun’ publicase una imagen tomada de unas cámaras de seguridad en la que se ve al detenido subir a un automóvil rojo en South Yorkshire el pasado miércoles -el día que se estima la política fue asesinada- con un objeto largo que sobresalía de un bolsillo de su pantalón.

El lugar donde el hombre de 28 años fue detenido está a más de 400 kilómetros del pueblo donde vivía Widdencombe.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido facilitada, fue arrestado sobre las 09:00 hora local (08:00 GMT) del sábado en un domicilio de la localidad de Rotherham, South Yorkshire.

Ese arresto se produjo después de que otro hombre, de 26 años, fuera detenido el viernes en relación con el asesinato, pero horas después fue liberado y ya no forma parte de la investigación.

Widdecombe fue secretaria de Estado de Prisiones entre 1995 y 1997, bajo el Gobierno del entonces conservador John Major, pero posteriormente fue eurodiputada por el Partido del Brexit y, más tarde, portavoz del populista de derechas Reform UK.

También alcanzó la fama fuera del ámbito político tras participar en programas populares como el concurso de baile «Strictly Come Dancing». EFE

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