La unidad de robotaxis de Amazon, Zoox, inicia sus servicios en Las Vegas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington (EE.UU.), 10 sep (EFE).- Zoox, la unidad de robotaxis de Amazon, empezó a prestar servicio este miércoles en la ciudad de Las Vegas (EE.UU.) y se convirtió en la primera compañía en utilizar vehículos desarrollados específicamente para el transporte de pasajeros de forma autónoma.

El servicio, que inicialmente será gratuito, funcionará en el famoso Las Vegas Strip, la principal avenida de la ciudad, y zonas adyacenes, indicó Zoox en un comunicado.

Para utilizar el servicio, los usuarios se tienen que descargar en sus móviles la aplicación de Zoox que indicará la matrícula del vehículo reservado así como la hora aproximada de recogida y de viaje.

Ya que los vehículos son totalmente autónomos y no cuentan con personal en su interior, los usuarios pueden contactar a la compañía antes, durante o después del servicio a través de la aplicación o de una pantalla en el automóvil.

Los vehículos de Zoox no cuentan con volante o pedales de aceleración y frenado. Su diseño es rectangular, sin diferencias estéticas entre la parte frontal y la trasera, y con dos zonas de asientos.

La compañía señaló que el servicio será de pago en el futuro y que próximamente anunciará la entrada en funcionamiento en San Francisco.

Aicha Evans, consejera delegada de Zoox, declaró que Las Vegas «es el lugar ideal» para el debut del servicio que «transformará por completo la experiencia» de transporte de pasajeros.

Además de Zoox, otro gigante tecnológico, Alphabet/Google, tiene en marcha desde hace meses un servicio de transporte de pasajeros en vehículos autónomos, llamado Waymo, que opera ya en cinco ciudades y ha realizado más de 10 millones de viajes de pago.

Los vehículos de Waymo son automóviles de serie fabricados por marcas como Jaguar, adaptados con tecnología para funcionar de forma autónoma.

Tesla inició en julio un servicio limitado de pruebas de su servicio de robotaxi utilizando vehículos Model Y con un supervisor a bordo. EFE

jcr/sbb

