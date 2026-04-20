La Universidad Católica defenderá el liderato y el invicto ante el Macará en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 20 abr (EFE).- La Universidad Católica saldrá el próximo jueves por la décima fecha de la Liga Pro de Ecuador a defender ante Macará el liderato y el invicto en Ecuador pues, si bien tiene los mismos 19 puntos que el Independiente del Valle, su mejor diferencia de goles lo ubican primero.

El cuadro católico anotó 15 goles, recibió cuatro y tiene una diferencia de 11 anotaciones, contra los seis tantos del cuadro del Valle, que hizo 16 y recibió 10 tantos.

La Católica contará una vez más con los atacantes panameños José Fajardo, Azarías Londoño y Everardo Rose junto al goleador del equipo, el ecuatoriano Byron Palacios.

Por su parte, el Macará aparecerá en un excelente momento futbolístico, pues en la Copa Sudamericana le ganó el pasado jueves por 0-1 a domicilio del argentino Tigre y ayer, domingo, con dos goles del uruguayo Franco Posse y uno de Martín Tello, remontó por 3-1 frente a Barcelona.

El campeón vigente del fútbol ecuatoriano, el Independiente del Valle, reaparecerá el miércoles en su visita a Delfín de Manta, en procura de recuperarse en el torneo local, tras la inesperada derrota por 0-2 de local ante Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Será un duelo de cuadros perdedores, pues el cetáceo cayó en su estadio por 0-1 frente a Deportivo Cuenca. En el partido, el cuadro del Valle será el favorito de la mano del técnico uruguayo Joaquín Papa.

El Aucas, que ostenta cuatro triunfos consecutivos ubicándose en el tercer puesto del torneo, con 15 puntos y mejor diferencia de goles que Barcelona, que también tiene 15 unidades, visitará a Liga Deportiva Universitaria de Quito, en uno de los encuentros que promete ser atractivo.

La rivalidad y el gran momento de Aucas y Liga los dejan sin espacio al favoritismo. Liga le ganó el pasado martes por 2-0 al brasileño Mirassol por Copa Libertadores y en la reciente fecha doblegó al Independiente del Valle.

Barcelona procurará, ante Mushuc Runa, resarcirse de la doble derrota: por 3-0 en la Libertadores ante el argentino Boca Juniors y 3-1 frente a Macará en el torneo local, pues estará comandado por su goleador argentino Darío Benedetto.

La décima fecha comenzará mañana, martes, con el encuentro entre Libertad-Guayaquil City y Técnico Universitario-Emelec.

– Partidos de la décima fecha de la Liga Pro de Ecuador:

– Martes: Libertad-Guayaquil City y Técnico Universitario-Emelec.

– Miércoles: Leones del Norte-Manta; Delfín-Independiente del Valle; Deportivo Cuenca-Orense; Barcelona-Mushuc Runa y Liga de Quito-Aucas.

– Jueves: Universidad Católica-Macará. EFE

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