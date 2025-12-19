La Universidad de Buenos Aires otorgará un doctorado honoris causa a Carlos ‘Indio’ Solari

2 minutos

Buenos Aires, 19 dic (EFE).- La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció este viernes que otorgará un doctorado honoris causa, máximo título honorífico de la institución, al músico argentino Carlos Alberto Solari, conocido como ‘Indio Solari’, en reconocimiento a su extensa trayectoria y a su aporte fundamental al rock argentino y latinoamericano.

“Con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”, aseguró el Consejo Superior de la UBA en una resolución aprobada durante su última sesión del 2025.

El Consejo Superior destacó a Solari como cantante, compositor y letrista, fundador y voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y referente creativo de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyectos que se «constituyeron en hitos de la música popular y en experiencias comunitarias singulares en torno a sus presentaciones en vivo».

La resolución también remarcó la relevancia de su discografía, tanto al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con álbumes como ‘Gulp!’ (1985), ‘Oktubre’ (1986), ‘Lobo suelto, cordero atado’ (1993) y ‘Luzbelito’ (1996), entre otros, como en su posterior carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con discos como ‘El tesoro de los inocentes (bingo fuel)’ (2004), además de registros en vivo y producciones audiovisuales y digitales.

El documento destacó que sus letras, de “notable densidad poética y simbólica”, han sido objeto de análisis desde diversas perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y que su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público.EFE

lgu/pd/ajs