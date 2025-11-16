La Universidad de Teherán no participa en la Semana del Diseño por haber mujeres sin velo

Teherán, 16 nov (EFE).- La Universidad de Teherán suspendió este domingo su participación en los eventos de la Semana del Diseño de la capital iraní debido a las controversias y críticas surgidas por la presencia de mujeres sin velo en el espectáculo, aunque los actos continúan en otros lugares de la ciudad.

La universidad, que era uno de los 60 sitios que acogían los actos de la ‘Semana del Diseño de Teherán’, anunció la cancelación de los eventos programados en sus instalaciones, según informó la agencia Fars.

La decisión fue tomada después de que se hicieran virales los videos del evento, que mostraban los diseños vanguardistas presentados en el campus de Bellas Artes de la Universidad de Teherán, acompañados de música electrónica y proyecciones visuales, lo que desató las críticas de sectores conservadores.

La organización estudiantil Basij de la facultad (miembros voluntarios de la milicia islámica) emitió un comunicado en el que criticó que el espectáculo había convertido a la universidad en «un espacio para entretenimiento inapropiado».

La agencia Fars denunció que en los videos se escuchaba «música con connotaciones políticas» y se mostraban «imágenes vulgares» de mujeres sin velo.

Bajo las normas impuestas tras la Revolución Islámica de 1979, las mujeres en Irán deben usar hiyab, es decir, cubrirse el cabello en público y vestir ropa modesta y holgada.

Sin embargo, desde la muerte de la joven kurda Mahsa Amini en 2022, ocurrida mientras estaba bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar correctamente el velo islámico, muchas mujeres comenzaron a salir a las calles sin velo, con el cabello al aire, faldas y camisetas de tirantes, en un acto de desobediencia civil contra el régimen de la República Islámica.

Las autoridades iraníes intentaron reimponer el uso del velo mediante arrestos, multas y confiscación de vehículos.

Pero con la llegada del reformista Masud Pezeshkian a la presidencia en julio de 2024, el gobierno suavizó la aplicación de estas medidas y paralizó la promulgación de una ley que endurecía los castigos para las mujeres que no usaran el velo.

La ‘Semana del Diseño de Teherán’, que comenzó el martes pasado con diseñadores, marcas y artistas celebrando eventos públicos en 60 lugares de la capital iraní, finalizará este lunes. EFE

