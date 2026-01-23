La UNRWA pide «acciones» en respuesta a la demolición de su sede en Jerusalén Este

2 minutos

Ginebra, 23 ene (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) pidió este viernes a la comunidad internacional acciones en respuesta a la demolición por parte de Israel de su sede de Jerusalén Este que Israel el pasado martes 20 de enero.

El portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, agradeció las condenas por parte de gobiernos y altos cargos de todo el mundo, pero enfatizó la necesidad de acciones que paren «este tipo de actos», tanto de las propias autoridades israelíes como de los Estados, porque «son tan importantes como las palabras».

«Los Estados miembros de la ONU disponen de muchas herramientas diferentes para provocar cambios en la postura de otros países. No me toca a mí decir qué herramientas (…), eso es algo que deben decidir y decir ellos», apuntó Fowler, en conexión telemática desde Amán (Jordania)

Aun así, señaló, UNRWA espera que la condena internacional «sirva para centrar la atención en las autoridades israelíes, desde el ámbito municipal hasta el gobierno nacional».

El portavoz de la UNRWA insistió en la repercusión a nivel global que puede tener este «asalto sin precedentes» a un complejo de la ONU, «destrozándolo y expropiándolo».

También quiso aclarar las declaraciones de las autoridades israelíes en las que afirmaban que les pertenecía el terreno donde se situaba la sede de la UNRWA: «el Gobierno israelí no tiene derechos sobre esta tierra», afirmó.

Manifestó preocupación por que esto «abra el camino» a más acciones similares y temió la toma de su centro de formación en Jerusalén, donde 350 estudiantes, jóvenes de bajos recursos de toda Cisjordania, se forman en oficios como fontanería, electricidad ingeniería automotriz o mantenimiento de maquinaría agrícola.

«Las autoridades israelíes han anunciado en repetidas ocasiones su expropiación para poder construir asentamientos allí. (…) Hemos sufrido incursiones, gases lacrimógenos y todo tipo de cosas», reveló.

Fowler recordó que la UNRWA es la mayor agencia de la ONU operando en Gaza y que es además un proveedor directo de servicios públicos esenciales, en concreto de educación y sanidad.

También enfatizó que, a pesar de necesitar 880 millones de dolares (750 millones de euros) para sus operaciones anuales, solo han asegurado por ahora unos 570 millones de dólares (490 millones de euros), lo que les ha obligado a reducir sus servicios en un 20 %. EFE

ah/abc/rf