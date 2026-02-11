La UNRWA sobre la expansión israelí en Cisjordania: «Socava el futuro de los palestinos»

2 minutos

Jerusalén, 11 feb (EFE).- El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, aseguró a última hora del martes que las medidas aprobadas por el Gobierno israelí, que permiten a los ciudadanos comprar tierras en Cisjordania ocupada, «socavan el futuro de los palestinos».

«Es la receta para un control, desesperanza y violencia aumentados», escribió Lazzarini en la red social X.

El director de la UNRWA sostuvo que las medidas suponen «un nuevo golpe contra el derecho internacional» y que encarnan «peligrosos precedentes con impactos globales».

También el secretario general de la ONU, António Guterres, instó el lunes al Gobierno israelí a revertir las nuevas medidas y reiteró que todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental y su régimen e infraestructura asociados, «carecen de validez jurídica y constituyen una violación flagrante del derecho internacional».

El gabinete de seguridad israelí, compuesto por distintos miembros del Gobierno y su estamento de seguridad, aprobaron el domingo diferentes medidas, en contra de los Acuerdos de Oslo, que permiten a los judíos comprar libremente tierras en territorio palestino, tras anular una ley jordana de 1953 que lo impedía.

También, formalizaron la apertura de los registros de propiedad para facilitar su venta, la ampliación del control israelí sobre la ciudad palestina de Hebrón y la creación de gobiernos locales paralelos para los colonos.

Según los Acuerdos de Oslo, Cisjordania quedó dividida en tres zonas: el área A, de las ciudades palestinas, bajo control administrativo y de seguridad de la Autoridad Palestina (aunque el Ejército israelí entra casi a diario); la B, mixta, en sus alrededores; y la C, la más amplia (más del 60 % del territorio), bajo control pleno israelí y donde están las colonias.

Tanto la Corte Internacional de Justicia como la ONU han dictaminado que la presencia israelí en Cisjordania ocupada es ilegal y llamado a Israel a desmantelar sus asentamientos y el muro -en su mayoría construido en territorio palestino- con el que rodea Cisjordania. EFE

pbj/pms/cg