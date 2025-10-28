La urgencia de forjar alianzas para superar conflictos centra el Foro de París por la Paz

París, 28 oct (EFE).- La urgencia de crear nuevas alianzas por la paz y por el planeta centra la octava edición del Foro de París por la Paz, que Francia organiza este miércoles y jueves con más de 300 ponentes, entre ellos el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y unos 3.000 participantes.

Bajo el lema ‘Nuevas coaliciones por la paz, las personas y el planeta’, el foro se celebrará en el Palacio de Chaillot, frente a la Torre Eiffel, en un momento en el que nunca ha habido tantos conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, destacan los organizadores.

Esta edición, que se articula en unas 80 sesiones, se centrará en la necesidad de forjar nuevas alianzas para actuar en un contexto político marcado por la fragmentación y el conflicto, desde Ucrania hasta Oriente Medio (Gaza) y África Central (Sudán).

Los organizadores también alertan de que los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías y los incendios forestales, nunca han sido tan frecuentes, y de que la inteligencia artificial (IA) se desarrolla más rápido que la comprensión humana sobre ella o la capacidad para aprovechar sus beneficios y limitar su impacto negativo.

La prevención y resolución de conflictos, la defensa de la democracia y la integridad de la información, la inversión en la infancia como motor del desarrollo, el uso de la IA para la paz y el desarrollo y la implementación de soluciones climáticas transformadoras centrarán los debates, entre otros temas.

Presidida por el excanciller mexicano y ex secretario general de la OCDE Ángel Gurría, esta edición del foro llamará también la atención sobre el hecho de que los recortes en los presupuestos de ayuda están retrasando objetivos clave de desarrollo.

Estos desafíos no desaparecerán simplemente porque los ignoremos y por ello la cooperación internacional es más importante que nunca, advierten los organizadores.

Ahora bien, las tensiones y el creciente autoritarismo dificultan el consenso más que en cualquier otro momento desde, al menos, el final de la Guerra Fría, señalan.

Por esas razones, Francia reúne a líderes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, la sociedad civil y el mundo académico para que debatan y propongan soluciones a los desafíos más urgentes a los que se enfrenta la humanidad.

Ademas de con Gurría y Albares, estas conversaciones contarán con personalidades como el presidente francés, Emmanuel Macron; la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos chilena Michelle Bachelet; la expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; y el ministro francés para Europa y Asuntos Exteriores Jean-Noël Barrot, entre otros.

El Foro también conmemorará el décimo aniversario del Acuerdo de París, brindando una oportunidad única para dar un nuevo impulso a los esfuerzos climáticos globales de cara a la COP30 en Belém, según los organizadores.

Desde las consecuencias de los conflictos globales hasta la desinformación y las ciberamenazas, las sesiones dedicadas al tema «Nuevas coaliciones por la Paz» destacarán las nuevas dinámicas geopolíticas y el papel esencial de las potencias emergentes.

Donación millonaria para garantizar el futuro

Para garantizar su estabilidad financiera a largo plazo, el Foro de París por la Paz ha creado un fondo con una reserva financiera que genere intereses y proporcione financiación estable. La Red de Desarrollo Aga Khan (AKDN), uno de los miembros fundadores del Foro, es el primer donante, con 10 millones de euros, informaron hoy los organizadores.

Desde 2018, el Foro de París por la Paz ha buscado reinventar la diplomacia en un mundo cambiante y trabajar por una mejor gobernanza global de los bienes públicos. EFE

