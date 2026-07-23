La utilidad semestral de Televisa cae el 32,7 % pese a mejora operativa

Compartir

3 minutos

Ciudad de México, 23 jul (EFE).- La utilidad neta atribuible a los accionistas del Grupo mexicano Televisa cayó el 32,7 % interanual en el primer semestre de 2026, hasta los 534,5 millones de pesos (30,6 millones de dólares), pese a una mejora sustancial de su operación de telecomunicaciones.

El descenso semestral estuvo marcado por una pérdida neta atribuible de 497,4 millones de pesos (28,5 millones de dólares) en el segundo trimestre, frente a una utilidad de 474,5 millones de pesos (27,2 millones de dólares) en el mismo periodo de 2025.

La empresa explicó que el deterioro trimestral obedeció principalmente a una reducción de 1.136,7 millones de pesos en su participación en las utilidades de compañías asociadas y negocios conjuntos, en particular TelevisaUnivision, además de un cambio desfavorable de 540,2 millones en impuestos y una mayor utilidad correspondiente a accionistas minoritarios.

Los ingresos consolidados disminuyeron un 3 % en el trimestre, a 14.288,9 millones de pesos (817,9 millones de dólares), y un 3 % en el semestre, a 28.801,4 millones de pesos (1.648,6 millones de dólares).

En contraste, la utilidad de operación trimestral aumentó el 64,9 %, hasta los 1.572,3 millones de pesos (90 millones de dólares), y la acumulada creció un 69 %, a 3.114,7 millones de pesos (178,3 millones de dólares), por menores costos, gastos de venta y administración.

La utilidad del segmento operativo, indicador que mide el desempeño antes de gastos corporativos, depreciación, amortización y otros gastos, avanzó un 5 %, hasta los 5.978,1 millones de pesos (342,2 millones de dólares).

Los servicios residenciales elevaron sus ingresos el 1,8 %, a los 10.726,4 millones de pesos, y los empresariales el 0,8 %, hasta los 1.049,6 millones.

Sin embargo, los servicios satelitales cayeron el 20,3 %, hasta los 2.512,9 millones, por una reducción del 28,2 % en su base de unidades generadoras de ingreso.

Televisa cerró junio con 5,7 millones de suscriptores de banda ancha y 820.000 clientes móviles.

Además, la compañía reconvirtió 1,5 millones de hogares a fibra óptica.

En servicios satelitales registró 3,1 millones de unidades generadoras de ingreso, después de 279.100 desconexiones trimestrales.

El margen de flujo de efectivo operativo se mantuvo en el 16,6 %, pese a las inversiones requeridas para modernizar la red.

La compañía invirtió 3.612,7 millones de pesos (208 millones de dólares) en infraestructura durante el trimestre.

Su deuda total bajó en 5.344,6 millones de pesos frente a diciembre, a 80.649,6 millones, mientras la deuda neta consolidada se ubicó en 41.932,1 millones de pesos (2.400,2 millones de dólares). EFE

jsm/abz/jrg